Леброн накричал на игрока «Нью-Йорка» за удар по лицу одноклубника. Видео
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заступился за Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, после того как того ударил по лицу Бобби Портис, выступающий за «Нью-Йорк Никс». Инцидент произошёл в матче регулярного чемпионата НБА с участием «Лейкерс» и «Нью-Йорка».
Видео доступно в официальном «твиттере» SportsCenter.
Портис был дисквалифицирован до конца игры. Встреча, проходившая на площадке «Лейкерс», завершилась со счётом 117:87 в пользу клуба из Лос-Анджелеса. Самым результативным игроком матча стал 35-летний Джеймс, который набрал 31 очко, сделал 5 подборов и отдал 5 результативных передач.
Также в этом матче травму спины получил форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис.
Дэвис получил травму в матче с «Нью-Йорком». Видео
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