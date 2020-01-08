Леброн накричал на игрока «Нью-Йорка» за удар по лицу одноклубника. Видео

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заступился за Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, после того как того ударил по лицу Бобби Портис, выступающий за «Нью-Йорк Никс». Инцидент произошёл в матче регулярного чемпионата НБА с участием «Лейкерс» и «Нью-Йорка».

Видео доступно в официальном «твиттере» SportsCenter.

Портис был дисквалифицирован до конца игры. Встреча, проходившая на площадке «Лейкерс», завершилась со счётом 117:87 в пользу клуба из Лос-Анджелеса. Самым результативным игроком матча стал 35-летний Джеймс, который набрал 31 очко, сделал 5 подборов и отдал 5 результативных передач.

Также в этом матче травму спины получил форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис.