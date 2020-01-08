Источник: Дэвис отклонил предложение «Лейкерс» по контракту на $ 146 млн
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис отказался от продления контракта с коллективом, сообщает Yahoo Sports.
«Лейкерс» предлагали Дэвису контракт на 4 года и $ 146 млн, однако представители баскетболиста ответили, что он откажется от опции игрока на сезон-2020/2021 в размере $ 28,7 млн и выйдет на рынок свободных агентов в 2020 году. Летом 26-летний форвард сможет претендовать на пятилетний контракт на $ 202 млн.
В сезоне-2019/2020 средние показатели Дэвиса в матчах регулярного чемпионата НБА — 27,7 очка, 9,5 подбора и 3,2 передачи за игру. Напомним, игрок получил травму в домашней встрече с «Нью-Йорком», завершившейся победой «Лейкерс» со счётом 117:87.
Дэвис получил травму в матче с «Нью-Йорком». Видео
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