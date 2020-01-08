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Ховард: никогда не говорил, что хочу участвовать в конкурсе данков

Ховард: никогда не говорил, что хочу участвовать в конкурсе данков
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард опроверг информацию о возможном участии в конкурсе данков на предстоящем Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Кто вообще вам такое сказал? Я ничего не говорил о конкурсе данков. Мой главный конкурс проходит перед матчами. Не знаю, откуда подобное взялось. Просто хочу выиграть чемпионский титул. Не понимаю, откуда берут подобную информацию. Я никогда не говорил, что хочу участвовать в конкурсе данков», — приводит слова Дуайта Ховарда Ballislife.

Дуайт Ховард трижды участвовал в конкурсе данков на Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации — в 2007, 2008 и 2009 годах, причём в 2008-м центровой стал победителем этого конкурса.

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