Ховард: никогда не говорил, что хочу участвовать в конкурсе данков

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард опроверг информацию о возможном участии в конкурсе данков на предстоящем Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).



«Кто вообще вам такое сказал? Я ничего не говорил о конкурсе данков. Мой главный конкурс проходит перед матчами. Не знаю, откуда подобное взялось. Просто хочу выиграть чемпионский титул. Не понимаю, откуда берут подобную информацию. Я никогда не говорил, что хочу участвовать в конкурсе данков», — приводит слова Дуайта Ховарда Ballislife.



Дуайт Ховард трижды участвовал в конкурсе данков на Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации — в 2007, 2008 и 2009 годах, причём в 2008-м центровой стал победителем этого конкурса.

Ховард: думаю снова принять участие в конкурсе данков