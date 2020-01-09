Харден и Янг установили историческое достижение для НБА в матче «Атланта» — «Хьюстон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 122:115.

Главными героями встречи стали Джеймс Харден и Трей Янг, которые оформили по трипл-даблу.

Защитник «Хьюстона» Харден набрал 41 очко, а также сделал 10 подборов и 10 передач. Разыгрывающий «Атланты» Янг записал в свой актив 42 очка, 13 подборов и 10 передач.

Таким образом, Харден и Янг установили историческое достижение в НБА. Впервые в истории баскетболисты команд-соперников оформили по трипл-даблу с 40+ очками.

В следующем матче «Атланта Хоукс» сыграет с «Вашингтон Уизардс», а «Хьюстон Рокетс» встретится с «Оклахома-Сити Тандер».