В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 122:115.
В составе победителей трипл-дабл оформил Джеймс Харден, который записал в свой актив 41 очко, а также сделал 10 подборов и 10 передач.
Таким образом, Харден вышел на чистое 8-е место по количеству трипл-даблов в истории НБА. Теперь на счету игрока 44 трипл-дабла. По этому показателю он обошёл Фэта Левера (43). Следующей целью Хардена является Ларри Берд, у которого 59 трипл-даблов за карьеру. Возглавляет список Оскар Робертсон, на счету которого 181 трипл-дабл за карьеру.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» встретится с «Оклахома-Сити Тандер».
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