Плаза назвал «Химки» одной из самых горячих команд Евролиги

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Жоан Плаза поделился ожиданиями в преддверии поединка с «Химками» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Матч «Химки» — «Зенит» состоится завтра, 10 января, и начнётся в 20:00 мск.

«Все, кто смотрел последний матч «Химок» с ЦСКА, понимают, что прямо сейчас эта команда — одна из самых горячих в Евролиге. Они агрессивны в защите, очень разнообразны в нападении. Когда они в такой форме, их очень сложно остановить.

Мы не должны давать им свободу, не должны делать подарки, должны показать хороший процент, чтобы победить в этом матче. И мы едем к сопернику за победой, мы не собираемся выступать там в качестве команды, у которой нет шансов», — приводит слова Плазы пресс-служба «Зенита».