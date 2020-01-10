Источник: «Голден Стэйт» нацелился на Адетокунбо
В клубе НБА «Голден Стэйт Уорриорз» проявляет интерес к лидеру «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо, сообщает Yahoo Sports.
Издание утверждает, что в 2020 году «Милуоки» предложит Адетокунбо новый пятилетний контракт на $ 250 млн. Если баскетболист откажется, то в 2021 году станет свободным агентом. В этом случае «Голден Стэйт» сделает ему предложение по контракту.
В последние пять сезонов «Уорриорз» пять раз выходили в финальную серию НБА и завоевали три титула. В сезоне-2019/2020 команда с соотношением побед и поражений 9-30 находится на 15-м, последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Милуоки», напротив, в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу лиги. «Бакс» одержали 33 победы в 39 матчах.
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