Эмбиид перенесёт операцию и пропустит несколько недель

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид будет прооперирован по причине травмы пальца руки, которую он получил в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой «Филадельфии» со счётом 120:113, а Эмбиид получил повреждение в первой четверти.

Обследование выявило у 25-летнего камерунца разрыв связок на пальце руки, вследствие чего потребуется операция. Ожидается, что Эмбиид будет прооперирован сегодня, 10 января, и через несколько недель сможет вернуться на площадку. Точные сроки восстановления баскетболиста станут известны позднее, сообщает ESPN.

В сезоне-2019/2020 Эмбиид набирает 23,4 очка и 12,3 подбора в среднем за игру.