Куртинайтис — о поражении от «Зенита»: некоторые из нас слишком хорошо подумали о себе

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом», намекнув, что он недоволен действиями ряда исполнителей.

«Сегодняшний результат не может радовать. После пары матчей у нас возникли проблемы. Мы провели очень тяжёлый матч с ЦСКА, но он был несколько дней назад. Мы должны быть готовы к серьёзным играм на своей площадке, где нужно побеждать. Не знаю как, но нам нужно выигрывать, однако сегодня наша энергия была не на должном уровне, равно как и концентрация. Обратная ситуация была три дня назад против ЦСКА, сегодня же мы допустили много ошибок в защите, особенно в защите против пик-н-роллов. Возможно, некоторые из нас слишком хорошо подумали о себе», — цитирует специалиста официальный сайт «Химок».