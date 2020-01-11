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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Уильямсон вышел на паркет с лишним весом

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Уильямсон вышел на паркет с лишним весом
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, задрафтованный под первым номером в 2019 году, вышел на паркет на тренировке перед матчем с «Нью-Йорк Никс».

На видео сразу бросается в глаза наличие лишнего веса у 19-летнего игрока, который прошёл курс восстановления после перенесённой операции колена перед стартом нынешнего сезона.

Видео доступно на «Чемпионате».

По первоначальным данным его восстановление должно было занять от 6 до 8 недель, но процесс затянулся. Только к концу декабря Зайон приступил к полноценным тренировкам. Когда баскетболист вернётся в строй, по-прежнему неизвестно, поэтому его дебют снова откладывается на неопределённый срок.

В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан Пеликанс» с соотношением побед и поражений 13-25 занимает 14-е предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции, опережая лишь «Голден Стэйт Уорриорз».

Зайона озолотили и назвали будущим Леброном. Но пока форвард лишь толстеет
«Пеликанс» выбрали Уильямсона под первым номером, дали парню $ 75 млн и не уверены, что он выйдет на паркет.
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