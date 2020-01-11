Ховард — о порвавшем на себе майку Дончиче: настоящий Халк Хоган!

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард прокомментировал поступок защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича. В ходе третьей четверти словенец не реализовал штрафной. Недовольный собой, он порвал на себе майку.
«Настоящий Халк Хоган. Он был расстроен, понимаю. Всем нам в некоторые моменты хочется разорвать на себе майку, стать немного сумасшедшими. Но нужно сдерживаться. Как бы то ни было, Лука Дончич — невероятный молодой игрок», — приводит слова Ховарда ESPN.
На момент эпизода команда из Техаса уступала «Лос-Анджелес Лейкерс» с разницей в 20 очков. В итоге «Маверикс» проиграли встречу со счётом 114:129. Дончич стал самым результативным в команде, собрав коллекцию из 25 очков, 10 подборов и 7 передач. При этом Лука реализовал лишь одну дальнюю попытку из пяти, а также промахнулся пять раз с линии штрафных. Проигрыш стал для «Далласа» третьим в последних четырёх матчах.
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