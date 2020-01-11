Шейн Ларкин — MVP 18-го тура Евролиги

Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин стал самым ценным игроком 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с испанской «Барселоной» Шейн Ларкин собрал коллекцию из 26 очков, 5 результативных передач и 2 перехватов. Рейтинг эффективности баскетболиста — 35. Его усилия помогли команде из Турции одержать победу со счётом 86:82.



После этой победы «Анадолу Эфес» продолжает лидировать в регулярном чемпионате Евролиги. После 18 туров в активе «Анадолу Эфес» 15 побед и три поражения. Второе место, имея такие же показатели, занимает мадридский «Реал».



У Шейна Ларкина это уже второе звание MVP в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.