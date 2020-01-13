Ирвинг смазал лишь один бросок с игры в первом матче после травмы

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг набрал 21 очко и собрал 4 подбора в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс». «Бруклин» на своей площадке победил «Атланту» со счётом 108:86.

В ходе встречи 27-летний Ирвинг совершил 11 бросков с игры, 10 из которых достигли цели. Баскетболист провёл первый матч после возвращения в строй. Он не играл с середины ноября по причине травмы плеча. Существовали опасения, что из-за возможной операции игрок пропустит оставшуюся часть сезона, но они не оправдались.

Напомним, Кевин Дюрант, другой лидер «Бруклина», пропускает сезон-2019/2020 из-за травмы, полученной в ходе финальной серии минувшего сезона, когда он выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», уступивший «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4.