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Ирвинг отреагировал на слухи о негативном влиянии на партнёров

Ирвинг отреагировал на слухи о негативном влиянии на партнёров
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал слухи о том, что он якобы негативно влияет на атмосферу в команде.

«Было много сказано по поводу моего влияния в раздевалке — в негативном смысле. Я продолжу быть самим собой, продолжу учить парней и давать им позитив и вдохновение, в которых они нуждаются. Буду разговаривать с ребятами, буду следить за тем, чтобы у нас проходили командные мероприятия и мы были на одной волне», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.

Напомним, в матче, состоявшемся вчера, 12 января, «Бруклин» на своей площадке обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 108:86, а Ирвинг набрал 21 очко, реализовав 10 бросков с игры из 11 и собрав 4 подбора. 27-летний баскетболист, восстановившийся после травмы плеча, вышел на паркет впервые с середины ноября 2019 года.

Ирвинг заявил, что намерен привести «Бруклин» к титулу
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