Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

21-летний Жильжо-Александер повторил достижение Уэстбрука и Оскара Робертсона

21-летний Жильжо-Александер повторил достижение Уэстбрука и Оскара Робертсона
Баскетбол / НБА 0

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» Шай Жильжо-Александер оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз», набрав 20 очков, собрав 20 подборов и отдав 10 передач. «Оклахома» на выезде победила «Миннесоту» со счётом 117:104.

21-летний Жильжо-Александер стал всего пятым защитником в истории НБА, который в одном матче набрал не менее 20 очков, собрал не менее 20 подборов и отдал не менее 10 передач. Подобное достижение покорялось лишь Оскару Робертсону (восемь раз), Фэту Леверу (дважды), Гаю Роджерсу и Расселлу Уэстбруку, сообщает пресс-служба НБА.

Также в матче с «Миннесотой» Жильжо-Александер побил сразу два старых рекорда лиги.

21-летний игрок «Оклахомы» побил сразу два старых рекорда НБА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020