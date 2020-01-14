21-летний Жильжо-Александер повторил достижение Уэстбрука и Оскара Робертсона
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» Шай Жильжо-Александер оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз», набрав 20 очков, собрав 20 подборов и отдав 10 передач. «Оклахома» на выезде победила «Миннесоту» со счётом 117:104.
21-летний Жильжо-Александер стал всего пятым защитником в истории НБА, который в одном матче набрал не менее 20 очков, собрал не менее 20 подборов и отдал не менее 10 передач. Подобное достижение покорялось лишь Оскару Робертсону (восемь раз), Фэту Леверу (дважды), Гаю Роджерсу и Расселлу Уэстбруку, сообщает пресс-служба НБА.
Также в матче с «Миннесотой» Жильжо-Александер побил сразу два старых рекорда лиги.
21-летний игрок «Оклахомы» побил сразу два старых рекорда НБА
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