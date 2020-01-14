Батлер подробно объяснил, почему считает Леброна лучшим игроком НБА

Форвард клуба НБА «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал, почему считает лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим игроком лиги.
«Леброн остаётся лучшим универсальным игроком в лиге. Он буквально всё делает хорошо. Он умеет бросать, отдавать передачи, проходить под кольцо, защищаться. Нужно набрать очки? Леброн сделает это. Нужен подбор, перехват или блокшот? Леброн сделает это. Что угодно и когда угодно.
Если речь идёт о сочетании скорости и атлетизма, Леброн стоит на первом месте. Это один из самых динамичных игроков в истории. Он может играть буквально на любой позиции и показывать высокий класс на каждой из них. Это делает его страшным соперником, поскольку менее высокие игроки не способны сдержать его, он просто превосходит их в мощи, а более высоким игрокам не хватает скорости, чтобы не пустить Леброна под кольцо», – приводит слова Батлера The Players’ Tribune.
- 14 января 2020
-
13:00
-
12:34
-
11:32
-
10:12
-
09:58
-
09:03
-
09:01
-
08:59
-
08:43
-
06:53
-
06:18
-
02:57
- 13 января 2020
-
23:23
-
22:21
-
21:34
-
21:34
-
19:38
-
18:05
-
17:54
-
15:33
-
13:26
-
11:32
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
06:50
-
04:34
-
02:09
-
00:35
- 12 января 2020
-
23:52
-
22:57
-
21:58
-
19:19
-
18:44