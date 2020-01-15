Леонард повторил достижение Клэя Томпсона и Кембы Уокера в матче с «Кливлендом»

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации Кавай Леонард набрал 43 очка, собрал 3 подбора и отдал 4 передачи в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс». «Клипперс» на своём паркете выиграли у «Кливленда» со счётом 128:103.

Леонард провёл на площадке 28 минут 44 секунды, и с сезона-1954, когда в НБА стали ограничивать время на атаку, это лишь четвёртый случай, когда игрок набирает не менее 43 очков, сыграв не более 29 минут. Ранее подобным достижением отметились Клэй Томпсон (дважды) и Кемба Уокер, сообщается в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

В сезоне-2019/2020 «Клипперс» с соотношением побед и поражений 28-13 занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.