Три игрока «Атланты» установили новый рекорд НБА. Фото

Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» Трэй Янг, Джон Коллинз и Кевин Хаертер помогли команде выиграть матч регулярного чемпионата с «Финикс Санз». «Атланта» на своём паркете победила «Финикс» со счётом 123:110.
Янг набрал 36 очков и отдал 10 результативных передач, на счету Коллинза 22 очка и 10 подборов, а у Хаертера 23 очка и 15 подборов. Это первый случай в истории НБА, когда три игрока, каждому из которых не исполнилось и 23 лет, сделали по дабл-даблу с 20 очками в ходе одной встречи, сообщает пресс-служба НБА.
Если у вас не отображается фото баскетболистов, их можно посмотреть в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
В сезоне-2019/2020 «Атланта» с показателем побед и поражений 9-32 в настоящее время занимает 15-е, последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.
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