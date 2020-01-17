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Дончич и Леброн лидируют в голосовании болельщиков за стартовые пятёрки на Матч звёзд

Дончич и Леброн лидируют в голосовании болельщиков за стартовые пятёрки на Матч звёзд
Баскетбол / НБА 0

Национальная баскетбольная ассоциация в «Твиттере» подвела промежуточные итоги 3-го раунда голосования болельщиков по выбору стартовых пятёрок на Матч звёзд-2020.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, представляющий Западную конференцию и набравший 4 747 487 голосов, является лидером голосования. На втором месте 20-летний разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич – 4 598 323. Замыкает тройку одноклубник Леброна – Энтони Дэвис, который набрал 4 412 619 голосов.

На Востоке тройка лидеров выглядит следующим образом:

1. Яннис Адетокунбо, представляющий «Милуоки Бакс»
2. Паскаль Сиакам из «Торонто Рэпторс».
3. Джоэл Эмбиид – «Филадельфия Сиксерс».

Голосование продлится до 20 января. Болельщики определяют 50% стартовых пятёрок, остальное зависит от голосования игроков, тренеров и журналистов.

В этом году матч звёзд состоится 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго.

Дончич и Яннис — лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Фанаты задвинули Леброна
В списке есть также 226-сантиметровый фрик Тако, сыгравший в сезоне 11 минут, и ноунейм из «Лейкерс».
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