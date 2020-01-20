Ерёмин: переживаю, что в ЦСКА россияне растеряли ролевые позиции

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин рассказал об ожиданиях от матча Единой лиги ВТБ, в котором примут участие «Зенит» и ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 20 января, и начнётся в 20:00 мск.
«Моё мнение — у ЦСКА больше шансов на победу в этой встрече, но «Зенит» во всех последних матчах показывал зубы. Мне кажется, что у хозяев площадки настрой сейчас самый боевой. Однако ЦСКА в этом чемпионате отступать уже некуда. Фаворитами встречи вижу именно «армейцев».
Тем не менее отмечу, что переживаю из-за того, что в ЦСКА российские игроки немного растеряли ролевые позиции. Думаю, что не только я по этому поводу переживаю. Главный тренер сборной России Сергей Базаревич, мне кажется, больше всех переживает. Очень хочется, чтобы в этой серьёзной конкурентной борьбе (а в ЦСКА собрана очень сильная команда) российские баскетболисты сохранили свои лучшие позиции», — цитирует Ерёмина «Матч ТВ».
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