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Брайант не придёт на матч Леброна, когда тот обгонит его по очкам за карьеру в НБА

Брайант не придёт на матч Леброна, когда тот обгонит его по очкам за карьеру в НБА
Баскетбол / НБА 0

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант рассказал, что не придёт на матч команды, когда Леброн Джеймс, скорее всего, обойдёт его по очкам за карьеру в НБА. По словам баскетболиста, он хочет, чтобы в этот день всё внимание было направлено на Леброна, который выступает за «Лейкерс» с 2018 года.

Брайант, который занимает третье место по очкам за карьеру в НБА за всю историю лиги, уступая лишь Кариму Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну, опережает Джеймса на 80 очков.

«Когда Леброн перебрался в Лос-Анджелес, он стал игроком «Лейкерс», он стал частью нашего братства, и мы должны принять его. Мы должны отмечать и ценить то, чего он достиг как спортсмен, потому что это действительно выдающееся достижение.

Я не пойду на этот матч. Пусть Леброн будет в центре внимания в этот день. Обязательно позвоню ему и поздравлю. Я рад за Леброна, всё, чего он добился и продолжает добиваться, потрясающе», — цитирует Брайанта Los Angeles Times.

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