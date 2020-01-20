Менталитет Мамбы против совершенства Короля. Кто круче: Коби или Леброн?

Более 90% интересующихся баскетболом людей без тени сомнения назовут Майкла Джордана величайшим игроком всех времён. Леброн Джеймс и Коби Брайант наиболее часто упоминаются в числе «лучших после Джордана».

Преимущества Джеймса

Эффективность

Американец Джон Холлинджер создал статистический показатель, по которому можно определить влияние и пользу игрока по одному числу — рейтингу эффективности (PER). По критериям Холлинджера игроки классифицируются следующим образом.

Выдающийся сезон всех времён: 35,0+ баллов рейтинга эффективности

Безальтернативный кандидат на MVP: 30,0-35,0

Сильный кандидат на MVP: 27,5-30,0

Слабый кандидат на MVP: 25,0-27,5

Явный участник Матча звёзд: 22,5-25,0.

Средний рейтинг эффективности Леброна Джеймса за карьеру — 27,56 балла. Это второй лучший показатель в истории после Майкла Джордана (27,91). Коби Брайант в этом плане заметно отстаёт — 24-е место в истории с показателем 22,9 балла. То есть Джеймс подпадает под характеристику «сильный кандидат на MVP» на протяжении своей карьеры. Брайант же тянет на более скромное звание «явный участник Матча звёзд». Понятно, что рейтинг эффективности не является однозначным критерием измерения величия того или иного игрока. Тем не менее действия Леброна на площадке всё-таки можно назвать более сбалансированными и эффективными по сравнению с Коби.

Стабильность и долговечность

Леброну Джеймсу сейчас 35 лет. Его карьера далека от завершения. Можно сравнить резюме Леброна с 35-летним Коби.

Джеймс на момент 35-летия: 33 416 очков, 9155 подборов, 9047 передач, 1982 перехватов, 940 блок-шотов, 50% точности с игры, 1233 матча, 4 награды MVP, 3 награды MVP финала.



Брайант на момент 35-летия: 31 617 очков, 6575 подборов, 5887 передач, 1828 перехватов, 619 блок-шотов, точность с игры 45%, 1239 матчей, 1 награда MVP, 2 награды MVP финала.

Если брать карьерный путь обоих игроков до 35 лет, Джеймс имеет однозначное преимущество по статистике. Леброн — образец стабильности. Он 8 раз подряд выводил свою команду в финал НБА. В 35 лет Джеймс по-прежнему является доминирующей суперзвездой лиги и борется за титул. Брайант завершил карьеру в 2016 году в 37-летнем возрасте. В последний раз Коби играл в плей-офф в 2012 году. Заключительные годы карьеры Брайанта были омрачены травмами. «Лос-Анджелес Лейкерс» не был конкурентным. Джеймсу осталось набрать 81 очко, чтобы обойти Брайанта (33 643) по количеству очков, набранных за карьеру в целом. Леброн скоро обойдёт Коби и продолжит от него отрываться. У Джеймса будет несколько лет запаса до конца карьеры для покорения «вечного» рекорда Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков).

«Пока на матчи ходят дети, я буду играть». Похоже, Леброн никогда не устаёт В отличие от звёздных коллег Кавая и Уэстбрука, Джеймс готов пропускать матчи только по причине травмы.

Джеймс — более командный игрок

Очевидно, что Леброн Джеймс — один из лучших плеймейкеров в истории НБА. Игровой интеллект и видение площадки Леброна находятся на запредельно высоком уровне. Леброн известен своей агрессивностью в плане указаний фронт-офису по поводу комплектации команды. Он в прямом смысле заставляет руководство клуба совершать те или иные ходы. Однако при этом Леброн известен как достаточно спокойный товарищ по команде, который сделает все возможное, чтобы даже самые малозначимые ролевики чувствовали себя спокойно.



С другой стороны, Коби откровенно часто брал на себя множество бросков в нападении. В его команде была настоящая дедовщина. Брайант не позволял новичкам разговаривать с ним. Коби ссорился со звёздными напарниками Шакилом О’Нилом, Карлом Мэлоуном и Дуайтом Ховардом. В биографии Леброна можно вспомнить лишь конфликт с Кайри Ирвингом. Хотя этот инцидент случился скорее из-за странностей характера самого Кайри, который позже извинился перед Королем за своё поведение.

Леброн Джеймс Фото: Ethan Miller/Getty Images

Преимущества Брайанта

Титулы

Это самый весомый аргумент в пользу Брайанта. У Коби отличный баланс: 5 побед при 7 участиях в финале НБА. Он совсем немного недотянул до Майла Джордана по количеству титулов. У Эм Джея 100-процентный результат — 6 титулов в 6 сыгранных финалах. Результат Леброна в финале НБА (3-6) является самым большим недостатком в резюме, на который сразу уже указывают критики Короля.



Можно привести доводы в защиту Леброна. Например, он попал в эпоху доминирования династии «Голден Стэйт Уорриорз» (2015-2019). Джеймс долгое время выступал в команде малого рынка «Кливленд Кавальерс», что затрудняло приобретение звёзд первой величины. У Леброна была своя суперкоманда с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в «Майами Хит», но лишь четыре года. Всё-таки Кевин Лав и Кайри Ирвинг — не столь сильная поддержка. В то время как Коби купался в лучах славы Лос-Анджелеса. «Лейкерс» постоянно привлекали ему в помощь именитых исполнителей. Шакил О’Нил, Карл Мэлоун, Стив Нэш, Пау Газоль, Дуайт Ховард — самые яркие напарники Брайанта за время его карьеры в «Лейкерс».

Менталитет Мамбы. Три зарисовки о Коби Брайанте Воспоминания Брайанта о знакомстве с баскетболом, разговорах с Джеймсом и «истреблении» партнёров — в книге «Менталитет Мамбы».

Как бы то ни было, чемпионский коллектив из суперзёзд еще нужно слепить. С сухими цифрами не поспоришь — у Коби (5-2) куда лучший результат в финалах НБА, чем у Леброна (3-6).

Менталитет победителя

У Брайанта был сложный характер. Далеко не все игроки могли с ним ужиться в одной команде. Однако у Коби не отнять одного — жажду победы. Mamba Mentality (Менталитет Мамбы) — термин, который ввёл в обиход Брайант. Он означает железный характер игрока и его стремление побеждать на площадке. Леброн — сильная личность, но, возможно, ему немного не хватило Mamba Mentality, чтобы выиграть больше титулов. Например, поражение в финале НБА-2011 от явного андердога «Даллас Маверикс» до сих пор остаётся пятном в биографии Джеймса.

Брайант — лучший защитник

Коби Брайант не просто доминирующий скорер, который брал на себя много бросков. Он никогда не давал спуску своим соперникам в защите. Коби старался залезть под кожу оппоненту, который заранее знал, что лёгкой жизни в дуэли с Мамбой ему ждать не стоит.

Дежавю. Леброн Джеймс идёт по следам Коби Брайанта Математика говорит, что шансы «Лейкерс» попасть в плей-офф — 3%. Но это же НБА.

ВИДЕО

Джеймс умеет играть в обороне, но он часто не проявляет особого рвения в этом. Леброн включает защиту только в плей-офф, хотя в последние годы даже в решающих играх сезона сдал в данном аспекте. Брайант выкладывался в обороне на постоянной основе. Коби 12 раз включался в сборную сезона НБА по защите, Леброн — только 6 раз. Это красноречиво характеризует оборонительную эффективность обоих исполнителей.

Коби Брайант Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Итог

У Брайанта выдалась карьера с большим количеством титулов. Коби будут помнить как одного из самых выдающихся скореров и клатчеров в истории баскетбола. Брайант показывал невероятно большую страсть на площадке и стал примером для будущих поколений.



Леброн превосходит Коби по многим категориям статистики. Джеймс — многогранный игрок с выдающейся долговечностью. Он четыре раза признавался MVP (Брайанта только один раз), при этом количество наград могло быть намного больше, если бы не «усталость» от доминирования Короля, как часто пишут американские журналисты. Самый большой минус Джеймса — результаты в финале НБА.



Брайант и Джеймс очень близки по статусу и месту в истории баскетбола. Кто лучше – Коби или Леброн? Этот спор будет вестись постоянно. А что думаете по этому поводу вы?

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