«Всё равно, с кем играть». Леброн ответил на критику «Лейкерс»

Лидер клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал утверждения критиков команды, заявлявших, что она способна побеждать только слабых соперников, а в матчах с сильными оппонентами испытывает сложности и уступает.

«Нам всё равно, с кем мы играем. Если принимаешь вызов, не имеет значения, кто соперник, команда плей-офф или нет.

Недавно мы проиграли команде с отрицательным балансом побед и поражений («Орландо Мэджик». — Прим. «Чемпионата»). Но, выходя на матч, мы не думаем, какой показатель у соперника. Мы говорим: эта команда способна нас победить, если мы не будем играть в полную силу. С таким настроем мы выходим на каждый матч», — цитирует Леброна Silver Screen and Roll.

В сезоне-2019/2020 «Лейкерс» лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея соотношение побед и поражений 34-8.

Брайант не придёт на матч Леброна, когда тот обгонит его по очкам за карьеру в НБА