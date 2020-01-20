«Всё равно, с кем играть». Леброн ответил на критику «Лейкерс»

Лидер клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал утверждения критиков команды, заявлявших, что она способна побеждать только слабых соперников, а в матчах с сильными оппонентами испытывает сложности и уступает.
«Нам всё равно, с кем мы играем. Если принимаешь вызов, не имеет значения, кто соперник, команда плей-офф или нет.
Недавно мы проиграли команде с отрицательным балансом побед и поражений («Орландо Мэджик». — Прим. «Чемпионата»). Но, выходя на матч, мы не думаем, какой показатель у соперника. Мы говорим: эта команда способна нас победить, если мы не будем играть в полную силу. С таким настроем мы выходим на каждый матч», — цитирует Леброна Silver Screen and Roll.
В сезоне-2019/2020 «Лейкерс» лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея соотношение побед и поражений 34-8.
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