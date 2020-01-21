НБА объявила лучших игроков 13-й игровой недели

Национальная баскетбольная ассоциация объявила лучших игроков 12-й недели регулярного чемпионата. Игроками недели признаны разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс (Восточная конференция) и форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард (Западная конференция).

Средние показатели Бена Симмонса на прошедшей неделе составили 21,3 очка, 9,5 подбора и 7,3 передачи. Его команда одержала три победы в четырёх матчах.

Кавай Леонард в среднем за матч набирал 38,0 очков, совершал 4,7 подборов и отдавал 5,0 передач. «Клипперс» выиграл три матча из трёх. В матче с «Кливлендом» Леонард повторил достижение Клэя Томпсона и Кембы Уокера, набрав не менее 43 очков, проведя при этом не более 29 минут на площадке.

Леонард повторил достижение Клэя Томпсона и Кембы Уокера в матче с «Кливлендом»