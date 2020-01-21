«Испугался до ужаса». О'Нил — о первом матче против Джордана

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» Шакил О'Нил рассказал, какие эмоции испытывал в день, когда впервые противостоял «Чикаго Буллз» с его лидером Майклом Джорданом, которого принято считать лучшим игроком в истории баскетбола. Впервые О'Нил сыграл против Джордана в январе 1993 года, когда выступал за «Орландо Мэджик». Ему тогда было 20 лет.

«Я был испуган до ужаса на протяжении всего матча. Во-первых, Майкл Джордан – величайший игрок. Во-вторых, я боялся, что он забьёт через меня сверху. И в-третьих, он был просто в ударе», — цитирует О'Нила IBTimes.

Джордан в той встрече набрал 64 очка, однако «Орландо» победил в овертайме со счётом 128:124, а О'Нил набрал 29 очков и собрал 24 подбора.