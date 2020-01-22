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Игрок «Клипперс» назвал Лос-Анджелес городом «Лейкерс»

Игрок «Клипперс» назвал Лос-Анджелес городом «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс признал, что его команда не сравнится по популярности с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Клипперс» никогда не становились чемпионами НБА, а на счету «Лейкерс» 16 титулов.

«Это город «Лейкерс». Нет никакого недопонимания. Нас это устраивает. Предпочитаем, чтобы обстоятельства были против нас. Думаю, именно это заставляет нас быть лучше, в этом разница между игрой за «Клипперс» и «Лейкерс». У всех с самого начала большие ожидания от «Лейкерс», будет сюрпризом, если мы чего-то добьёмся», — приводит слова баскетболиста издание Slam Online.

В сезоне-2019/2020 «Лейкерс» с соотношением побед и поражений 34-9 возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, а «Клипперс» (31-13) идут следом.

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