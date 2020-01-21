«Ненависть не имеет возрастных ограничений». Леброн – о брошенном в сына предмете

День памяти Мартина Лютера Кинга, который отмечался накануне в США, принёс массу баскетбольных событий. И не только игровых. Но мы сосредоточимся на центральном матче игрового дня, в котором в Бостоне местные «кельты» принимали «Лейкерс». Для лидера «Селтикс» Кембы Уокера эта встреча имела грандиозное значение. Он проиграл Леброну все 28 очных противостояний. Цвета какой бы команды Король ни защищал, Кемба ему проигрывал.

А потому новость о том, что Бред Стивенс внёс Уокера в заявку на матч, лишь подогрела интерес к этому противостоянию. Любая серия должна когда-то прерваться. Но, чтобы «озёрные» проиграли с таким треском, нужно было показать запредельный настрой на игру. 32 очка привезли соперникам парни из Бостона, но нельзя сказать, что это какой-то невероятно удивительный результат. Ведь не всё и не всегда решается на баскетбольной площадке.

Леброн совершил фэйл года. «Лейкерс» сенсационно проиграл «Орландо» Гордон забил феноменальный данк, а списанный со счетов Фульц приземлил Короля.

Есть масса факторов, которые влияют на действия даже самых больших звёзд. Энтони Дэвис, проваливший эту игру, пропустил две недели из-за травмы копчика, да и Леброн был словно не в своей тарелке. Джеймс допустил 9 промахов с игры, набрал лишь 15 очков и показал коэффициент полезности -21. И вот это как раз вполне объяснимо.

В день матча «Лейкерс» против «Бостона» в Массачусетсе играла команда сына Джеймса. Плотный график «озёрных» не позволяет Леброну регулярно бывать на матчах Бронни. В последний раз он присутствовал в зале 12 декабря, когда младший затащил для команды игру. Расстояние от Спрингфилда, где и играли «Блэйзерз», до Бостона – чуть более 200 километров. Такой возможности любящий и заботливый отец упустить не мог.

Менталитет Мамбы против совершенства Короля. Кто круче: Коби или Леброн? Приводим аргументы в пользу Брайанта и Джеймса. Выбор за вами.

Спортивный зал Спингфилдского колледжа был забит под завязку. На трибунах было около 4000 болельщиков, которые пришли посмотреть на живого Джеймса и его сына. Правда, Бронни проявить себя в полной мере не сумел. За 13 минут игрового времени у него были лишь две попытки атаковать кольцо и обе неудачные. А в третьей четверти матча случился неприятный инцидент, который вполне мог наложить отпечаток на настрой Короля в тот день. Бронни готовился ввести мяч в игру из-за боковой линии, когда с трибуны ему в спину прилетел предмет.

В четвёртой четверти Леброн, который до этого скромно сидел в первом ряду, принялся активно поддерживать команду сына и его самого. Но даже этот эмоциональный всплеск не помог «Сьера Каньон» спасти игру. За 40 секунд до сирены Джеймс направился к скамейке запасных, обнял сына и в буквальном смысле выбежал из зала, чтобы не опоздать на собственную игру.

Как выяснилось позднее, в спину мальчику прилетела жевательная конфета. Но во время самой игры полицейским не удалось опознать и вывести хулигана из зала. Уже перед самым матчем против «Селтикс» Джеймс отреагировал на один из твитов на тему этого инцидента. На нём сам момент броска, снятый с трибуны. Из этого видео понятно, что предмет бросил совсем юный болельщик. Реакция Короля была такой: «Ненависть не имеет возрастных ограничений. Бронни подготовлен к этому. Идём дальше!».