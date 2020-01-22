Матч американских студенческих команд закончился массовой дракой. Видео

Матч баскетбольных команд «Канзас Джейхокс» и «Канзас Стэйт», входящих в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA), завершился массовой потасовкой.
До конца игры оставалось несколько секунд, когда игрок гостей Деджуан Гордон обокрал Сильвио де Соузу в центре площадки и побежал к кольцу, чтобы сделать слэм-данк с финальной сиреной. Однако де Соуза догнал оппонента и заблокировал бросок, спровоцировав массовую потасовку с участием игроков и тренерских штабов обеих команд. При этом игрок схватил стул и начал им размахивать.
Видео массовой драки игроков и тренеров «Джейхокс» и «Стэйт» доступно в официальном «твиттере» ESPN.
Матч завершился победой «Джейхокс» со счётом 81:59. Впоследствии клубы принесли извинения за излишнее проявление агрессии.
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