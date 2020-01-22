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Семикратный чемпион НБА назвал идиотами людей, измеряющих величие титулами

Семикратный чемпион НБА назвал идиотами людей, измеряющих величие титулами
Баскетбол / НБА 0

Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Роберт Орри негативно охарактеризовал людей, которые единственным признаком величия баскетболиста считают количество завоёванных им чемпионств.

Орри становился чемпионом НБА в составе трёх команд: два титула он взял с «Хьюстон Рокетс», три — с «Лос-Анджелес Лейкерс», а ещё два — с «Сан-Антонио Спёрс».

«Когда люди, которые никогда не играли в баскетбол, говорят, что величие измеряется в количестве титулов… Они идиоты. Это то же самое, что говорить, будто Карл Мэлоун, Чарльз Баркли и Патрик Юинг (эти знаменитые спортсмены никогда не выигрывали чемпионат НБА. — Прим. «Чемпионата») не являются великими игроками», — приводит слова баскетболиста Fadeaway World.

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