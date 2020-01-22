Семикратный чемпион НБА назвал идиотами людей, измеряющих величие титулами
Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Роберт Орри негативно охарактеризовал людей, которые единственным признаком величия баскетболиста считают количество завоёванных им чемпионств.
Орри становился чемпионом НБА в составе трёх команд: два титула он взял с «Хьюстон Рокетс», три — с «Лос-Анджелес Лейкерс», а ещё два — с «Сан-Антонио Спёрс».
«Когда люди, которые никогда не играли в баскетбол, говорят, что величие измеряется в количестве титулов… Они идиоты. Это то же самое, что говорить, будто Карл Мэлоун, Чарльз Баркли и Патрик Юинг (эти знаменитые спортсмены никогда не выигрывали чемпионат НБА. — Прим. «Чемпионата») не являются великими игроками», — приводит слова баскетболиста Fadeaway World.
Менталитет Мамбы против совершенства Короля. Кто круче: Коби или Леброн?
Приводим аргументы в пользу Брайанта и Джеймса. Выбор за вами.
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