42-летний Винс Картер вышел на 19-е место по числу очков за всю историю НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» Винс Картер набрал 3 очка в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». «Атланта» на своём паркете победила «Клипперс» со счётом 102:95.

После этого матча 42-летний Картер вышел на чистое 19-е место по количеству очков, набранных за карьеру в НБА. На его счету 25 616 очков, а позади остался Алекс Инглиш, у которого на 3 очка меньше. Лидером по этому показателю является знаменитый баскетболист Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 38 387 очков.

Картер, 5-й номер драфта НБА 1998 года, ранее выступал за «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз».