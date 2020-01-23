Игрок «Зенита» не отказался от цели выйти в плей-офф, несмотря на 17-е место в Евролиге
Игрок баскетбольного клуба «Зенит» Алекс Ренфро поделился ожиданиями в преддверии матча Евролиги с «Олимпиакосом». Матч «Зенит» — «Олимпиакос» состоится сегодня, 23 января, и начнётся в 20:00 мск.
По словам Ренфро, «Зенит» ещё может рассчитывать попасть в плей-офф, хотя по итогам 20 туров команда с шестью победами занимает 17-е, предпоследнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата. Отставание от зоны плей-офф составляет четыре победы.
«Понятно, что нам нелегко в таком графике. Но у всех команд Евролиги такой напряжённый календарь, и надо привыкать к этому.
Считаю, что у нас неплохие шансы обыграть «Олимпиакос» и продолжить бороться за место в плей-офф. Отрыв пока не такой катастрофический», — приводят слова баскетболиста «Известия».
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