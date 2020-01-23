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Уильямсон не хотел уходить, когда его меняли в дебютном матче в НБА

Уильямсон не хотел уходить, когда его меняли в дебютном матче в НБА
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, первый номер драфта 2019 года, рассказал о переживаниях в ходе матча регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс», который стал для него дебютным в лиге.

По словам 19-летнего баскетболиста, недавно восстановившегося после травмы, он не хотел уходить с площадки, когда его меняли в четвёртой четверти. За три минуты в решающей четверти он набрал 17 очков, а всего на его счету 22 очка. Несмотря на это, «Нью-Орлеан» проиграл «Сан-Антонио» со счётом 117:121.

«Очень не хотелось уходить. Мне 19 лет. Честно, в тот момент я не думал о долгосрочной перспективе. Я думал о победе в матче. Поэтому очень не хотелось уходить», — приводит слова Уильямсона ESPN.

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Первые 3 четверти фанаты в Сети потешались над первым номером драфта НБА. 17 очков Уильямсона в четвёртой отправили их «переобуваться».
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