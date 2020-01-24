Куртинайтис назвал три причины поражения «Химок» в матче с «Басконией»

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение подопечных в матче Евролиги с «Басконией». Подмосковный клуб на выезде уступил сопернику со счётом 79:83.

По словам Куртинайтиса, игроки «Химок» слишком часто нарушали правила, проиграли подбор и недостаточно удачно атаковали из-под кольца.

«Матч был тяжёлым, как мы и ожидали перед поездкой. У нас много проблем, особенно с подборами, а также всем тем «мусором», что мы сделали сегодня. Я имею в виду потери в атаке, промахи из-под кольца — это всё то, что можно было сделать немного лучше. В этом сезоне у нас есть проблемы в последние минуты, так как нам не хватает терпения, чтобы завершить владение правильным броском или спровоцировать фолы.

Если взять этот матч, нужно говорить не только о трёх последних минутах. Проблемы были в течение всей игры. Например, если посмотреть на пробитые штрафные, то можно увидеть, что игроки «Басконии» 38 раз вставали на линию штрафных, а мы — лишь 14. Эти цифры говорят о нашей агрессии, что и стало одной из причин поражения.

Второй момент — подбор в нападении. Мы позволили сопернику взять слишком много подборов под нашим щитом и в целом уступили в этом показателе: у «Басконии» 42 подбора, у нас — 33. Эти цифры также сказались на итоговом результате. Не говоря уже о бросках, не забитых нами из-под кольца. Всё это привело к тому, что мы проиграли, а «Баскония» выиграла», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.