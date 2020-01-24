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226-сантиметровый Фолл вернулся в «Бостон» и примет участие в матче с «Орландо»

226-сантиметровый Фолл вернулся в «Бостон» и примет участие в матче с «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» Тако Фолл, чей рост составляет 226 сантиметров, вернётся в основной состав команды. Фолл примет участие в предстоящем матче с «Орландо Мэджик».

В составе «Бостон Селтикс» много травмированных игроков. Джейсон Тэйтум, Энес Кантер и Роберт Уильямс не смогут принять участие в предстоящей игре.

Большую часть игрового времени в нынешнем сезоне Фолл проводит в составе команды Джи-лиги «Мэйн Ред Клоуз», аффилированной с «Селтикс».

Летом 2019 года Фолл выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд, однако всё же подписал контракт с «Бостоном». Он сыграл в сезоне-2019/2020 в НБА всего три игры. Его средние показатели за это время составляют 4,3 очка за 3,7 минуты пребывания на паркете.

«Я был в штате Мэн, собирался поехать в Нью-Йорк, потому что у нас должна быть игра на Лонг-Айленде. Вчера мне не сумели срочно найти рейс в Орландо, так что я сначала полетел в Нью-Йорк, а уже оттуда — в Орландо», — сообщил Фолл.

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Да, парень получил травму. Но ему прыгать не надо, он «на носочках» до кольца достаёт.
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