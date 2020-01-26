Кириленко — о гибели Брайанта: отказываюсь в это верить

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко выразил соболезнования в связи с гибелью легенды Нацональной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.



«Я отказываюсь в это верить. Коби Брайант навсегда!», — написал в своём «инстаграме» Андрей Кириленко, прикрепив фото с Брайантом.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Андрея Кириленко.

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».