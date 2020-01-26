Кущенко: баскетбол теряет людей — в начале года Дэвид Стерн, теперь Коби

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал гибель Коби Брайанта при крушении частного вертолёта в США.

«Даже не верится, что это произошло. Недавно виделись на матчах в Америке, а теперь его нет. Вчера играла «Филадельфия», Леброн обошёл Брайанта, и они друг друга поздравляли. Чтобы осознать подобное, нужно время.



Коби Брайант — величайший игрок в истории мирового баскетбола. Его можно поставить в ряд с такими людьми, как Джордан, Джонсон, Джеймс – они меняют баскетбол. Они и после завершения карьеры развивают наш любимый вид спорта. Баскетбол теряет людей: в начале года Дэвид Стерн, теперь Коби», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта.



Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».