Джастин Бибер — о гибели Коби Брайанта: ты всегда вдохновлял меня, Мамба

Канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр Джастин Бибер отреагировал на гибель баскетболиста Коби Брайанта при крушении частного вертолёта в США.



«Этого не может быть. Ты всегда вдохновлял меня, Мамба. Дал мне некоторые из лучших фраз, от которых мы улыбаемся до сих пор! Люблю тебя, парень!» — написал Бибер на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта.



Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».