Томпсон: ВСЕ команды НБА должны вывести из обращения номера «8» и «24»

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон заявил, что все команды НБА должны вывести из обращения восьмой и 24-й игровые номера, под которыми играл знаменитый Коби Брайант, ушедший из жизни в результате крушения вертолёта.

«ВСЕ команды НБА должны вывести из обращения номера «8» И «24»» — написал Томпсон в «Твиттере» (орфография сохранена. — Прим. «Чемпионата»).

Легендарный баскетболист играл под 24-м номером на протяжении значительной части карьеры (после сезона-2005/2006, до этого играл под восьмым).

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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