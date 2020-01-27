О'Нил – о гибели Брайанта: я потерял своего друга, брата, партнёра по победным чемпионатам

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» Шакил О'Нил прокомментировал гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта в авиакатастрофе.

«Нет слов, чтобы выразить ту боль, которую я сейчас испытываю в связи с этим печальным моментом, когда я потерял своего друга, брата, партнёра по победным чемпионатам. Я люблю тебя. Мне будет тебя не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту», — написал О'Нил в «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «Инстаграме» Шакил О'Нила

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».