Абдул-Джаббар: запомню Брайанта, как человека, который был намного больше, чем спортсмен
Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар прокомментировал гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта в вертолётной авиакатастрофе. Машина рухнула на поле близ города Калабасас в Калифорнии.
«Многие помнят Коби, как великолепного спортсмена, который вдохновил целое поколение баскетболистов. Но я всегда буду помнить его как человека, который был намного больше, чем спортсмен», — написал Абдул-Джаббар в «твиттере».
Вместе с Брайантом погибли его дочь Джинна и ещё три человека.
Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Подробности
Вместе с Брайантом в вертолёте находилась его 13-летняя дочь Джи Джи. Она тоже погибла. Кроме Коби и Джинны на борту находилось ещё семеро.
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