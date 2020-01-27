НБА выразила соболезнования в связи с гибелью Брайанта

В НБА прокомментировали гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта в вертолётной авиакатастрофе.

«Семья НБА опустошена трагической кончиной Коби Брайанта и его дочери Джинны. В течение 20 сезонов Коби показывал нам, что возможно, когда замечательный талант сочетается с абсолютной преданностью победе. Он был одним из самых выдающихся игроков в истории. Но больше всего его будут помнить за то, что он вдохновляет людей по всему миру взять в руки баскетбольный мяч и соревноваться в меру своих возможностей. Он был щедр с приобретенной мудростью и видел свою миссию в том, чтобы поделиться ею с будущими поколениями игроков, с особым удовольствием передавая свою любовь к игре Джинне. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Ванессе и их семье, клубу «Лейкерс» и другим организациям», — приводятся слова комиссара Национальной баскетбольной ассоциации Адама Сильвера в «твиттере» организации.

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».