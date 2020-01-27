Шер: трудно смириться со смертью великой звезды. Это чувство, будто были знакомы лично

Знаменитая американская певица Шер отреагировала в «Твиттере» на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. 41-летний Брайант погиб в результате катастрофы вертолёта.

«Моё сердце обращено к семье, друзьям, поклонникам Кобе. Так трудно смириться со смертью великой звезды, потому что мы чувствуем себя так, как будто были знакомы лично. Коби Брайант был великим спортсменом, и вся Америка почувствует его потерю. Угас яркий свет» — написала Шер.

Ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта. Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».