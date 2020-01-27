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Ургант – о гибели Брайанта: нам всем повезло, что мы его видели

Ургант – о гибели Брайанта: нам всем повезло, что мы его видели
Баскетбол / НБА 0

Популярный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант прокомментировал гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта в авиакатастрофе.

«Первым, кого я увидел на паркете был он. Первая майка купленная в 2002 году в LA была с его фамилией и номером. Я видел, как он дважды становился олимпийским чемпионом. И как он играл против Леброна в Staples Center. Мне просто повезло. Нам всем повезло, что мы его видели...R.I.P Gianna and Kobe Bryant», — написал Ургант в «инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Подробности
Вместе с Брайантом в вертолёте находилась его 13-летняя дочь Джи Джи. Она тоже погибла. Кроме Коби и Джинны на борту находилось ещё семеро.
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