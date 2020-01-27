«Он вышел за рамки своего вида спорта». Итудис отреагировал на гибель Брайанта

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта в авиакатастрофе.

Это огромная трагедия — потерять такого вдохновляющего спортсмена, который вышел за рамки своего вида спорта. Наши соболезнования его семье и близким. Покойся с миром Коби Брайант», — написал Итудис в «инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».