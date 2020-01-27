Очевидец рассказал о последних мгновениях перед крушением вертолёта с Брайантом

Вчера, 26 января, произошло крушение вертолёта, в котором находились легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё несколько человек. В результате трагедии погибло 9 человек.
Очевидец крушения рассказал о последних мгновениях перед столкновением вертолёта с землёй.
«Это звучало неправильно. Он летел очень низко. Я видел, как вертолёт падал и трещал. Но это было трудно разглядеть, потому что было так туманно. Потом был большой огненный шар, никто не мог пережить это, — приводит слова Джерри Кочаряна Los Angeles Times.
Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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