Марк Газоль: смерть Коби — это шок

Испанский центровой «Торонто Рэпторс» Марк Газоль прокомментировал трагическую гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«Коби был настоящей легендой. Мы все шокированы его смертью. Я выражаю соболезнования его родным и близким. Сейчас трудно думать о баскетболе, НБА — это семья, и гибель Коби для нас — огромная потеря», — цитирует Газоля Marca.

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».