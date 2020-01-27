Баркли — о гибели Брайанта: я просто плачу
Легенда НБА, бывший форвард «Филадельфия Севети Сиксерс», «Финикс Санз» и «Хьюстон Рокетс» Чалрльз Баркли прокомментировал гибель Коби Брайанта.
«Когда я услышал эту новость, сразу начал плакать. И плачу до сих пор. Я чувствую невыносимую печаль», — приводит слова Баркли ESPN.
Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Подробности
Вместе с Брайантом в вертолёте была его 13-летняя дочь Джи Джи. Она тоже погибла. Помимо Коби и Джинны на борту находились ещё семеро.
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