«Даллас» вывел из обращения номер погибшего Брайанта

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» объявили, что номер 24, под которым выступал знаменитый баскетболист Коби Брайант, погибший в результате крушения вертолёта, выведен из обращения.

«Наша организация решила, что номер 24 больше никогда не будет использоваться ни одним из игроков «Даллас Маверикс», — приводит слова владельца «Далласа» Марка Кьюбана журналист Шэмс Чарания в своём «твиттере».

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».