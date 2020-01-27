Стадемайр — о гибели Брайанта: как будто в сердце воткнули кинжал

Бывший игрок НБА Амаре Стадемайр, ныне выступающий за «Маккаби», прокомментировал гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта.
«Даже не знаю, что сказать, парень. Я шокирован, бро. Я не знаю, что и думать. Какое-то нереальное чувство. Я не верю этому. Такое ощущение, будто в сердце воткнули кинжал. Я понятия не имею, как спрятать эмоции», — приводит слова Стадемайра Eurohoops.
Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
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