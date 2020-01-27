Новицки — о погибшем Брайанте: навсегда запомню, как ты доминировал в 4-й четверти

Чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки отреагировал на гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта.

«Это сильно ударило по мне. Всегда буду помнить, как приходил домой после игр, чтобы посмотреть, как ты доминируешь в четвёртой четверти. Ты вдохновлял многих людей в этом мире, не исключая меня.

Тебя всегда будет не хватать. Тебя всегда будут помнить и любить. Покойся с миром вместе со своим ангелом Джиджи», — написал Новицки в своём «твиттере».

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».